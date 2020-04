НА 29 април голям астероид ще мине близо до Земята, а върху него има "маска"

nauka.offnews.bg

Тези дни много телескопи по целия свят са фокусирани върху астероид (52768) 1998 OR2, който ще премине близо покрай Земята на 29 април.

Сега имаме добра видима представа за голямата космическа скала, която ще прелети от Земята следващата седмица.

На 18 април 2020 г. радиотелескопът на обсерваторията Аресибо, разположен в Пуерто Рико, направи снимка на този астероид, регистриран като потенциално опасен астероид (PHA).

Небесният обект ще се приближи на минимално разстояние до Земята в 12:56 българско време (9:56 UTC) на разстояние 6.29 милиона км.

За сравнение: Луната обикаля около Земята на средно разстояние от около 385 000 км. Така че няма никакъв риск от сблъсък на 29 април подчертават учените.

Членовете на екипа на обсерваторията Arecibo носят маски на работното си място, за да сведат до минимум разпространението на новия коронавирус и очевидно пренасят впечатленията от ежедневието си върху приближаващата космическа скала.

"#TeamRadar и служителите на @NAICobservatory предприемат правилните мерки за безопасност, докато продължаваме наблюденията. Тази седмица наблюдавахме близкопрелитащия до Земята астероид 1998 OR2, който изглежда сякаш носи маска! Той е поне 1,5 км и преминава на 16 лунни разстояния!", пишат в туитър членовете на екипа в събота чрез акаунта @AreciboRadar. (@AreciboRadar не е официален акаунт в Arecibo. Но @NAICobservatory е и репостна публикацията от 18 април.)

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it's wearing a mask! It's at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg