НАП - Варна е наложила глоби за над 20 000 евро за нарушения около новата валута

Осем наказателни постановления за над 20 000 евро са наложени до момента от инспекторите, работещи на територията на дирекцията на Националната агенция за приходите (НАП) във Варна, съобщи днес в крайморския град Анна Митова, началник на дирекция „Комуникации“ в Централното управление на приходната агенция. Глобите са за нарушения, свързани със Закона за въвеждането на еврото у нас.

Тя уточни, че до момента във Варненска област са направени 187 проверки, а в рамките на целия обхват на дирекцията са над 300. Установените нарушения са 12, посочва БТА. В страната проверките от началото на годината до 11 януари са 1500, каза Митова. По думите й засечените нарушения са 116. Най-често те са за необосновано повишение на цените, най-вече в сферата на услугите - фризьорски и козметични салони, паркинги, фитнес зали.

До момента към НАП са подадени близо 1300 - 1400 сигнала за нарушения, свързани с въвеждането на еврото, каза още Митова. Тя припомни, че контрол осъществяват и други органи - Комисията за защита на потребителите и тази за защита на конкуренцията, които също налагат санкции и това има дисциплиниращ ефект.

Всички институции имаме различни канали за приемане на сигнали, като колцентърът на НАП е денонощен, изтъкна Митова. И отправи апел към българите, когато видят нередности, веднага да реагират. НАП проверява всеки подаден сигнал, увери Митова.

Във Варна днес данъчните инспектори провериха автомивка в един от големите търговски центрове в града. По думите на Митова проверката не е по сигнал за нарушения.

