НАП: Българин е спечелил 70 милиона лева на борсата за 1 година

Българинът, обявил най-висок доход пред Националната агенция за приходите (НАП) за 2024 г. като физическо лице, е играч на борсите и за една година е изкарал над 70 млн. лв. Това става ясно от отговор на заявление по Закона за достъп до обществена информация, подписан от изпълнителния директор на данъчната агенция Румен Спецов.

"Най-високата годишна данъчна основа, декларирана от физическо лице, вкл. и в качеството му на едноличен търговец, в годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2024 г. е над 70 млн. лв. Доходите на лицето са основно от "Продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи", посочва Спецов, предаде Медиапул.

Като цяло печалбите от подобни инвестиции на борсите в ЕС са необлагаеми.

Към 70% от българите са изкарвали до 2000 лв. на месец

Както всяка година, и тази НАП обяви подоходното разпределение на работещите българи (за 2024 г.) съобразно декларираните от тях доходи от трудови правоотношения (включително договори за управление) – по данъчна основа.

Между 20 и 30 души през 2024 г. са взимали "заплата" от над 800 000 лв. на месец, става ясно от отговор на НАП по друго заявление за достъп до информация. Единствено в края на годината броят на милионерите от заплата драстично се увеличава заради ежегодните бонуси.

От данните не се разбира стойността на най-високата месечна "заплата" за 2024 г., но година по-рано тя беше 3.2 млн. лв. на месец, както Mediapool писа. Според финансови експерти част от най-високите заплати могат да бъдат начин за избягване на плащането на данък дивидент, който е 5%. Въпреки разкритието на проблема миналата година, броят на милионерите от заплати расте – например 119 души са декларирали декемврийска заплата от над 800 000 лв. Година по-рано техният брой е бил 68 души.

Други около 20-30 души са взимали на месец между 500 000 лв. и 800 000 лв. през миналата година за труда си, става ясно още от данните за 2024 г. на данъчната агенция.

