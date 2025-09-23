НАП: Декларирате продадените коли през 2025 година или идваме

Пиксабей

Националната агенция за приходите (НАП) излезе с важно напомняне към хиляди български шофьори, което може да им спести сериозни главоболия и солени глоби, предаде Лупа.

Всеки гражданин, продал автомобил, който е притежавал за по-малко от една година, е длъжен да декларира сделката в годишната си данъчна декларация.

Това задължение важи дори ако сте на трудов договор и работодателят ви подава декларацията, както и независимо дали сте реализирали печалба от продажбата.

Правилото е просто и ясно, но често се пренебрегва. Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), ако сте продали автомобил, който е бил ваша собственост за по-малко от 12 месеца, сделката е задължителна за деклариране.

Например - ако купувате автомобил на 10 февруари 2025 г. и го продадете на 10 септември 2025 г., трябва да включите сделката в данъчната си декларация за 2025 г., която се подава до 30 април 2026 г.

Ако обаче сте притежавали колата повече от една година, доходът от продажбата е необлагаем и нямате задължение да я декларирате.

Какво се облага и какви са глобите?

Важно е да се знае, че данък се дължи само върху реализираната печалба – тоест, ако продажната цена е по-висока от цената, на която сте купили автомобила. Данъкът е в размер на 10% върху тази разлика.

От НАП са категорични, че разполагат с информация за всички сделки с МПС и пропускът лесно може да бъде засечен. Ако не декларирате такава продажба, рискувате следното:

-Проверка и писмо от НАП.

-Глоба до 500 лв. при първо нарушение.

-Глоба до 1000 лв. при повторно нарушение.

Експерти съветват: "Ако някой твърди, че декларацията не е нужна, тази информация е невярна. Всички сделки с автомобили, притежавани под 1 година, трябва да бъдат декларирани.“ При получаване на уведомление от НАП, незабавно се консултирайте със счетоводител, за да избегнете санкции.

