НАП: Глобата за нарушения в някои бизнеси може да достигне 200 000 лева

Данъчните нахлуха и във фитнесите.

Най-грубата схема за "закръгляне" на цените при прехода към еврото – директната замяна на валутния символ при запазване на цифрата – вече е факт в София. Това стана ясно след масирани проверки на Националната агенция за приходите (НАП) в Студентски град днес.

Вместо сложни икономически обосновки, някои търговци прилагат проста аритметика: ако нещо е струвало 5 лева, вече струва 5 евро. Този подход на практика удвоява цената за крайния потребител, разчитайки на объркването около новите етикети.

Оказва се, че София е епицентърът на потребителското недоволство в първите дни на годината. Според Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в НАП, 40 процента от всички 1000 сигнала, постъпили в агенцията до 8 януари, идват именно от столицата.

"Нашите усилия в момента са насочени основно към това да проверим всички сигнали, които постъпват от гражданите, защото считаме, че те са нашият ориентир", заяви Митова, цитирана от БТА, непосредствено преди инспекция в популярен фитнес център в Студентски град.

Конкретната проверка разкрива фрапиращи примери за ценови шок, който трудно може да бъде обяснен с пазарна логика. Инспекторите на НАП са установили, че в проверявания обект:

Карта пластика за достъп: Цената е скочила от 5 лева на 5 евро. Това е увеличение с близо 100%, при което единствената разлика е валутният знак.

Единична тренировка: През октомври 2025 г. е струвала 8 лева, а днес вече се таксува по 5 евро (приблизително 9.78 лв.). Тук увеличението е около 22%, но психологическата бариера е премахната чрез смяната на валутата.

Дългосрочни карти: Абонаментите за 36 месеца са поскъпнали с между 33 и 35 на сто.

Докато повишението от 22% за тренировка може да се опита да бъде оправдано с ръст на заплати и режийни разходи, то превръщането на "5 лева в 5 евро" за пластмасова карта е класически пример за "алтернативна цена" на потребителското невнимание. Бизнесът тества прага на търпимост на клиентите, използвайки еврото като димна завеса.

Ако тази практика не бъде пресечена сега, съществува сериозен "морален риск" тя да се пренесе и в други сектори на услугите – от фризьорски салони до автосервизи.

От НАП вадят тежката артилерия – поне на думи. Митова припомни, че минималната санкция при нарушение е 5000 лева, но при рецидив глобата може да скочи драстично.

"Продължаваме да следим бизнеси, в които сме констатирали нарушения и при повторно нарушение глобата може да достигне и 200 000 лева", предупреди тя.

Остава въпросът дали тези глоби ще издържат в съда и дали проверките ще обхванат и по-малките градове, където потребителите имат по-малко алтернативи и са принудени да плащат "цената на спекулата" безропотно.

