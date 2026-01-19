НАП: Както сме получили дохода, така го декларираме

Булфото

От 10 януари тече данъчната кампания. Тази година има някои особености. Сред тях са, че трябва да декларираме доходите си в лева, но ако имаме данък за доплащане или надвзети суми, операциите ще бъдат в евро.

Кампанията продължава до края на април, а ако през март декларираме доходите си и направим необходимото плащане, можем да използваме 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Всички данъчни облекчения и отстъпки се ползват, само ако нямаме просрочени задължения към хазната.

Както лицето е получило дохода, така ще го декларира в лева, обясни в ефира на БНР Боряна Георгиева от НАП.

"Няма да има промяна в декларирането. Доходите, получени в лева, ще се декларират в лева - в декларацията ще се посочат в лева. Ако има сума за възстановяване, тя ще се възстанови от НАП в евро, както и крайната сума, която лицето трябва да заплати, следва да е в евро", разясни тя в интервю за предаването "Преди всички".

Лицата имат възможност да посочат и доходи, които са получили, но те необлагаеми, добави още Георгиева. По думите ѝ част от такива доходи могат да бъдат от продажба на движимо имущество. Там има отделен код, в който лицата могат да посочат необлагаемите си доходи, посочи тя.

