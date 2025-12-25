НАП: Крайният срок за плащане на здравните осигуровки е 29 декември

Кадър НАП

От началото на годината повече от 57 хиляди добруджанци са посетили офиса на НАП в Добрич, като близо 19 хиляди от тях са извършили плащания на задължения чрез ПОС терминал. Това е с 7% повече в сравнение с предходната 2024 година. Особено голям интерес към услугите на агенцията има по отношение на здравното осигуряване. Над 13 500 жители на Добрич са използвали услуги, свързани със здравното осигуряване през тази година, предаде Про Нюз Добрич.

Срокът за плащане на здравните осигуровки е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Тъй като 25 декември е почивен ден, вноската за ноември може да бъде платена до 29 декември, понеделник.

НАП напомня, че лицата, които трябва сами да внасят здравноосигурителните си вноски, преди да извършат плащането, трябва да подадат декларация по образец 7. Това може да стане електронно чрез Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис, както и на място в офис на агенцията.

До момента в Добрич са подадени близо 9900 декларации Образец 7 за 2025 година, а издадените удостоверения за непрекъснати здравни права са почти 2700.

