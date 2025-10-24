НАП: На 31 октомври изтича важен срок
Националната агенция за приходите (НАП) напомня на всички предприятия и самоосигуряващи се лица, че до 31 октомври 2025 г. трябва да подадат декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за третото тримесечие.
Това задължение важи за всички, които през периода са изплащали доходи на физически лица и са удържали авансов данък.
Кой е длъжен да подаде декларация
Фирмите и самоосигуряващите се, които са изплащали доходи по:
извънтрудови правоотношения,
наеми,
авторски и лицензионни възнаграждения,
други доходи, облагаеми с авансов данък,
са длъжни да подадат декларация по електронен път до края на месеца.
Ако платецът не е длъжен да удържа данък, самото физическо лице поема това задължение.
Какво още се декларира
Декларацията се използва и за окончателните данъци върху доходи на чуждестранни лица – включително:
възнаграждения за технически услуги,
лихви,
дивиденти,
лицензионни плащания,
ликвидационни дялове.
Същият формуляр се подава и от ДДС-регистрирани предприятия, които трябва да обявят:
наличните парични средства в касата,
вземания от собственици, управители и служители, ако общата им стойност е над 50 000 лв.
Къде да подадете декларацията
Подаването се извършва само онлайн, чрез портала на НАП, като информация и указания са достъпни на www.nap.bg
