НАП: На 31 октомври изтича важен срок

Кадър НАП

Националната агенция за приходите (НАП) напомня на всички предприятия и самоосигуряващи се лица, че до 31 октомври 2025 г. трябва да подадат декларации по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за третото тримесечие.

Това задължение важи за всички, които през периода са изплащали доходи на физически лица и са удържали авансов данък.



Кой е длъжен да подаде декларация



Фирмите и самоосигуряващите се, които са изплащали доходи по:

извънтрудови правоотношения,

наеми,

авторски и лицензионни възнаграждения,

други доходи, облагаеми с авансов данък,

са длъжни да подадат декларация по електронен път до края на месеца.

Ако платецът не е длъжен да удържа данък, самото физическо лице поема това задължение.



Какво още се декларира



Декларацията се използва и за окончателните данъци върху доходи на чуждестранни лица – включително:

възнаграждения за технически услуги,

лихви,

дивиденти,

лицензионни плащания,

ликвидационни дялове.



Същият формуляр се подава и от ДДС-регистрирани предприятия, които трябва да обявят:

наличните парични средства в касата,

вземания от собственици, управители и служители, ако общата им стойност е над 50 000 лв.

Къде да подадете декларацията

Подаването се извършва само онлайн, чрез портала на НАП, като информация и указания са достъпни на www.nap.bg

