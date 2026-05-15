НАП: В момента дизелът е най-евтин за последните 40 дни

Дизелът поевтиня с 2 цента на дневна база до 1,72 евро за литър, достигайки най-ниската си цена за последните 40 дни, съобщиха от Национална агенция за приходите.

За последно горивото се е търгувало на по-ниска цена на 3 април, когато е струвало 1,71 евро за литър.

Средната цена на бензин А95 запазва нивото си от последната седмица и към 14 май се продава за 1,50 евро за литър.

Представените цени са с включени отстъпки на бензиностанциите, предава БНТ.

