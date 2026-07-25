НАП: Всеки трети проверен обект не спазва данъчното законодателство

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От Националната агенция за приходите отчетоха, че започналата на 29 юни лятна контролна кампания по Черноморието продължава, като до момента са извършени над 1500 проверки. При тях са установени 470 нарушения, което означава, че приблизително всеки трети проверен обект не спазва данъчното законодателство.

Най-често констатираните нарушения са неиздаване на касови бележки, предоставяне на нефискални бележки, наподобяващи касов бон, както и разлики в касовата наличност. Инспекторите са открили още 14 обекта без касови апарати, в седем търговски обекта са издавани фалшиви бележки вместо фискални бонове, а 10 работодатели не са подали в НАП необходимата информация за осигуряването на наетите от тях служители.

В Бургас и областта са проверени 811 търговски обекта, като нарушения са установени в 319 от тях, което е повече от 1/3 от всички проверки. Там са констатирани девет обекта без касов апарат, а в седем случая клиентите са получили нефискални бележки вместо касови бонове.

От началото на годината до момента НАП е извършила над 27 000 проверки в цялата страна, при които са установени близо 11 000 нарушения.

По Закона за въвеждане на еврото приходната агенция е съставила 1550 акта за административни нарушения, а вече са издадени около 700 наказателни постановления на обща стойност 1,8 млн. евро.

Васил Рейзов от Агенция „Митници“ добави, че са констатирани две нарушения по акцизното законодателство - липса на разрешителни за държане на тютюневи изделия. Предстои съставяне на актове.

Редактор "Екип на Петел",

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