НАП-Пловдив: Утре спираме работа с клиенти за кратко

На 12 декември в сградите на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (НАП) - Пловдив ще се проведе ежегодна учебна евакуация по пожарна безопасност. В тази връзка работата с клиенти ще бъде прекъсната от 12:00 часа до 12:30 часа за сградите на ул. „Скопие“ № 106, блок 1 и 2, ул. „Чернишевски“ № 3 и ул. „Радецки“ № 18 А, съобщиха от НАП-Пловдив.

Основната цел на обученията по пожарна безопасност е да подготвят служителите в случай на инцидент да могат бързо и организирано да напуснат работните си места. Поради намаленото работно време от НАП Пловдив приканват своите клиенти да използват и електронните услуги, достъпни в Портала за е-услуги на приходната агенция, предаде БТА.

