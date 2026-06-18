НАП Варна напомня: Близо 4000 абитуриенти трябва да платят сами здравните си осигуровки през летните месеци

Пекселс

Учениците, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравноосигурителните си вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Националната агенция за приходите.

За област Варна това трябва да направят завършилите средното си образование през тази година близо 4000 ученици.

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 22,03 евро (43,08 лв.) месечно.

Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване.

В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация образец № 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски, напомнят от НАП.

Редактор "Екип на Петел",

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