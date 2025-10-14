НАП е продавала апартаменти в хотел "Негреско" на Елените

Кадър БТВ

Националната агенция за приходите (НАП) е продавала апартаменти в комплекса „Негреско“, който властите обявиха, че следва да бъде съборен след наводнението, което взе жертви в селището Елените.

Това разкри днес пред „Нова телевизия“ адвокат Любомир Петров, който е собственик на един от апартаментите там и го е купил именно от приходната агенция.

В същото време регионалният министър Иван Иванов каза вчера, че е установено незаконно строителство в комплекса по отношение на корекцията на речно корито, бетонни работи и насипи, които са под сградата, запушили са коритото на реката и тя е била вкарана в тунел.

„Строителят е неизвестен, защото няма разрешение за строеж, няма документи и това нещо подлежи на събаряне“, обясни вчера министър Иванов позицията на държавата по казуса.

Днес обаче адвокат Петров твърди, че същата държава в лицето на НАП само седмица преди наводнението е продавала още един апартамент в комплекса, а документите на сградата са изрядни.

„Сградата е напълно законна, има всички документи: виза за проектиране, разрешително за строеж, Акт 16. Ако бъдат издадени заповеди за събаряне, ще ги обжалваме“, заяви Петров.

Според него няколкостотин души са пряко засегнати, включително семейства, за които това е единствено жилище, придобито с ипотечен кредит. Ако сградата бъде съборена, кредитите стават предсрочно изискуеми, а собствениците рискуват да останат и без дом, и с дългове, подчерта той.

Петров настоя, че виновни са институциите, които са одобрили и въвели сградата в експлоатация. „Има издадени административни актове от длъжностни лица, въз основа на които зданието е построено и въведено в експлоатация. Виновни са Община Несебър, главният архитект и ДНСК, които не са упражнили контрол“, смята адвокат Петров.

Той потвърди, че поне десет апартамента в „Негреско“ са били продадени от НАП, която е иззела имотите от длъжници и ги е пуснала за публична продан.

„Когато купуваш от НАП, очакваш държавата да знае какво продава. Имотите имаха всички разрешителни. Седмица преди наводнението НАП продаваше още един апартамент там“, допълни Петров.

Сред собствениците има и чуждестранни граждани – украинци, германци, руснаци, които са купили апартаменти с надеждата за сигурност, но сега са изправени пред правен хаос, добави адвокатът. Собствениците подготвят колективен иск срещу държавата и общината по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

„Ако сградата бъде съборена, последствията за правната сигурност и пазара на имоти ще бъдат огромни“, предупреди Петров и добави, че ако се наложи, ще отнесат случая и извън България.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!