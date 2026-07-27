НАП и Агенция "Митници" изненадаха търговци на цигари и алкохол с внезапни съвместни проверки

кадър: НАП

Екипи от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ направиха внезапни съвместни нощни проверки на крайбрежни заведения в Бургаската морска градина в петък срещу събота. Във фокуса на контролните действия бяха обекти, предлагащи акцизни стоки – тютюневи изделия и високоалкохолни напитки.

Митническите служители са установили две нарушения в плажен бар, който няма регистрация за търговия с тютюневи изделия, но в него е открит тютюн за наргиле

без български акцизен бандерол. Това съобщи Васил Рейзов – началник на сектор

„Акцизен оперативен контрол“ в отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към

териториална дирекция „Митница Бургас“ на съвместен брифинг с директора на

дирекция „Комуникации“ в НАП Анна Митова.

Акцент в проверките на фискалните инспектори от НАП бяха спазване на данъчното и осигурително законодателство и за необосновано увеличение на цените.

Служителите на приходната агенция са установили разлики в касовата наличност и маркираното на касовия апарат в два от обектите, както и нает работник без трудов договор.

„Ще информираме колегите от „Главна инспекция по труда“ за установеното нарушение, за да предприемат действия в рамките на тяхната компетентност“, коментира Анна Митова пред журналисти. Тя допълни, че в рамките на лятната контролна кампания на НАП по Черноморието, която стартира на 29 юни, фискалните инспектори са извършили до момента близо 1500 проверки. Съставените актове за установяване на нарушение са 470.

„Наблюдаваме, че се запазва тенденцията нарушенията да са 1/3 от общия брой проверки. Най-чести са нарушенията, свързани с разлики в касовите наличности – 105, некоректно изписвани реквизити в касовия бон - 166, както и неиздаване на фискален бон. В 7 от търговските обекти са издали нефискална бележка, което също е в противоречие с нормативните изисквания. При 10 от търговците е установено, че не са подали информация в НАП за осигуряване на наети от тях работници. По Закона за въвеждане на еврото в Република България от началото на годината са издадени над 1550 акта за необосновано увеличение на цените, а наказателни постановления са над 840 на стойност над 1,8 млн. евро“, съобщи още директорът на „Комуникации“ в приходната агенция.

В отговор на журналистически въпрос за направени проверки и ревизии на НАП спрямо министъра на вътрешните работи, Анна Митова заяви, че по разпореждане на Софийска градска прокуратура (СГП) приходната агенция е извършила ревизия на Иван Демерджиев в качеството му на физическо лице. В рамките на контролното производство са изследвани: размера на получените доходи и тяхното деклариране, притежаваното недвижимо и движимо имущество, както и начина на придобиването му, финансови активи и участия в търговски дружества, банкови сметки в страната и чужбина, както и налични парични средства в лева и в друга валута, вземания или заеми, кредити вкл. от трети лица, както и пътувания в чужбина.

Ревизията е приключила с ревизионен акт, издаден на 09.09.2025 г., като не са установени задължения както данъчни, така и осигурителни. Всички дължими данъци са били платени в законовите срокове, а установените доходи значително надвишават направените разходи, посочват от НАП.

Редактор "Екип на Петел",

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