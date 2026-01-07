НАП предупреждава за временно спиране на електронните си услуги

Снимка: Булфото

Националната агенция за приходите информира своите клиенти за планирано временно прекъсване в работата на електронните услуги.

Причината е предстояща актуализация на софтуера на приходната агенция.

На 8 януари 2026 г. (четвъртък) в периода от 5:00 до 6:00 ч. сутринта няма да бъде възможно ползването на електронните услуги на НАП, както и достъпът на организаторите на хaзартни игри до системите на агенцията, посочва Дарик.

От НАП се извиняват за причиненото неудобство и уверяват, че след приключване на техническите дейности услугите ще бъдат възстановени.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!