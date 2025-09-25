НАП продава голям търговски център за 3,8 милиона лева

Кадър НАП

Териториалната дирекция на НАП в Пловдив обяви търг с тайно наддаване за голям търговски комплекс в Куклен. Първоначалната е 3 864 200 лева, или 1 975 734,09 евро, научи Plovdiv24.bg.



Продажбата включва поземлен имот и сгради с обща площ 4400 квадратни метра, с административен адрес Куклен, ул. "Христо Данов" № 21. Това всъщност е затвореният преди време търговски комплекс "Сани". В момента част от сградата се използва като офис на голяма куриерска фирма, а в другия й край има работещо кафене.



Освен земята, данъчните продават супермаркета и котелното, които са с разгърната застроена площ от 1183,28 кв. м. и комплекса със самостоятелните магазини и здравни кабинети с разгъната застроена площ от 2230,90 кв. м., заедно с всички подобрения и приращения на имота. Включен е и трафопостът от 9 кв. м., ведно със съответното право на строеж върху мястото върху което е издигнат.



На 1 октомври 2025 г. в 10:30 ч. ще стане ясно кой е новият собственик на обекта.

