НАП с 2060 проверки и установени 662 нарушения от началото на инспекциите досега

Над 2060 проверки на заведения е извършила Националната агенция за приходите от 29 юни досега. Констатираните нарушения са 622. Кампанията ще продължи до края на лятото, но и след това данъчните ще следят за укриване на приходи. Тази вечер НАП проведе масирани проверки в центъра на София, съобщава БНТ.

Анна Митова, директор комуникации в НАП: „Приключихме проверки в 11 нощни заведения в центъра на София. Констатираните нарушения в тези 11 заведения са 19. Те са: неиздаване на касови бележки, разлика в касовата наличност, липса на реквизити в касовите бележки и неправилно отчитане на оборотите. Проверките не са приключили. Има потенциал за установяване на още нарушения. „Санкциите са различни, предвид нарушенията. За неиздаване на касова бележка при първо нарушение глобата е до 2000 евро, а при второ нарушение вече се удвоява. Разбира се, може да се стигне и до запечатване на обекта, което вече е проблем за търговците и не бива да се стига до това. Иначе, при разлика в касовата наличност, ако се докаже, че тя води до укриване на оборот, санкцията може да достигне и 10 000 евро.“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!