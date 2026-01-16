НАП с нови правила за осигуровките и пенсиите

Кадър ИИ

Правителството подготвя промени в Наредбата за съдържанието, сроковете и реда за подаване на осигурителни данни в Националната агенция за приходите (НАП). Те засягат работодатели, осигурители, самоосигуряващи се лица, както и определени категории осигурени, с пряко отражение върху пенсии, обезщетения и здравно осигуряване, предаде Марица .

Целта на измененията е по-голяма яснота, затягане на контрола и ограничаване на осигурителните измами, които водят до неправомерно източване на средства от държавното обществено осигуряване.

С промените се въвежда задължение да се подава декларация образец № 1 за социално осигуряване за месец януари и за съпрузите или съпругите на командировани служители по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Това означава, че осигурителният статус на тези лица ще бъде по-ясно и прецизно отразяван в системите на НАП, което има значение при бъдещо отпускане на пенсии и обезщетения.

Друга важна промяна предвижда възможност за подаване на данни с декларация образец № 3 за здравно осигуряване на курсанти и колежани. Така се създава по-ясен механизъм за отчитане на здравноосигурителния им статус и се избягват пропуски, които могат да доведат до прекъсване на здравните права.



Сериозен акцент в промените е поставен върху борбата със злоупотребите с осигурителни права. Предвижда се по-строг режим при повторно подаване на данни за лица, за които вече е установено нарушение.

След като НОИ заличи неправомерно подадени осигурителни данни, нови данни за същото лице ще могат да се подават само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на института.



Мярката цели да спре практиката фиктивно да се подават данни за осигуряване с цел получаване на болнични, майчинство, обезщетения или по-висока пенсия. Така системата става по-трудна за манипулиране, но и по-строга към работодателите и осигурителите.



С измененията се очаква по-голяма сигурност за реално осигурените лица, но и по-високи изисквания към коректността на подадената информация. Неправилно или фиктивно осигуряване ще бъде значително по-трудно за прикриване.

