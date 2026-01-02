НАП санкционира градския транспорт в Бургас за необосновано поскъпване

снимка НАП

Националната агенция за приходите (НАП) е наложила санкция на фирмата, обслужваща градския транспорт в Бургас, заради необосновано увеличение на цената на билета.

При проверка инспектор по приходите е закупил билет в брой на стойност 1,56 лв. (0,80 евро). Само два дни по-рано – на 30 декември 2025 г., цената е била 1,50 лв. (0,77 евро), Това представлява увеличение от около 4%, което според НАП не е подкрепено с обективни икономически фактори,

„На база на събраните доказателства увеличението се счита за необосновано, което е нарушение на Закона за въвеждане на еврото. Поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административно нарушение“, посочват от приходната агенция.

В София цената на билета е закръглена в полза на пътуващите – от 1,60 лв. тя става 0,80 евро. В Пловдив и Варна обаче се прилага точно преизчисляване. Там билетът, който е струвал 1 лев, след 1 януари вече е на цена 0,51 евро, предаде frognews.bg.

