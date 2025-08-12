НАП шашна България с Ауди за продан

Кадър Булнюз

НАП-Враца обяви за публична продан лек автомобил "Ауди" А3, научи агенция BulNews.

Автомобилът е произведен през 2005 година. Колата е с дизелов двигател и автоматична скоростна кутия.

"Ауди"-то не притежава свидетелства за регистрация, уточняват от НАП. Това е третият път, в който возилото се обявява на търг и то има забележки - разкъсана тапицерия на шофьорска седалка, смачкана задна дясна вежда и преден десен калник.

Все пак, съобразно състоянието на колата, цената е оправдана. Началната цена, от която ще започне наддаването, е 1475 лв.



Желаещите да огледат возилото могат да го направят за последно днес, с предварителна уговорка, тъй като срокът за подаване на документи изтича този следобед. Участниците в търга трябва да внесат депозит от 295 лева.

Разглеждането на предложенията и продажбата ще се проведе от 14 часа на 14.08. /четвъртък/, в сградата на офис на НАП-Видин.

