НАП ще проверява търговци в Бургас за спазване на правилата при въвеждането на еврото

Служители на Националната агенция за приходите (НАП) ще извършват утре проверки в Бургас във връзка с въвеждането на еврото и спазването на нормативните изисквания, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Контролните действия са част от поредицата съвместни проверки с Комисията за защита на потребителите (КЗП) в търговски обекти, атракциони и други обекти, където екипите следят дали търговците прилагат правилата на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

От НАП уточняват, че целта на проверките е да се осигури защита на потребителите и равнопоставеност на търговците при преминаването към новата валута, посочва БТА.

На 2 януари т.г. НАП установи неправомерно увеличение на цената на билета на общинската фирма "Бургасбус", която обезпечава линиите на градския транспорт в Бургас. Ден след това кметът на града Димитър Николов призова общинския превозвач да коригира цената на билета в евро в полза на гражданите.

