НАП засече поскъпване при фризьори и фитнеси, нарушения и при други услуги

Над 1000 обекта са били проверени от Националната агенция за приходите от 5 януари досега, като при 28 от тях са установени нарушения, свързани с необосновано повишаване на цените. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото.

По думите му проверките са обхванали 140 магазина за хранителни стоки, 494 фризьорски салона, както и фитнеси, паркинги и ресторанти. Комисията за защита на потребителите е извършила още 136 проверки, при които са образувани 17 административно-наказателни преписки и са сключени 35 споразумения с търговци.

Иванов съобщи, че след сигнали за рязко поскъпване на купоните в училищните столове са извършени проверки и цените са били върнати на нивата отпреди Нова година. Проверени са и 10 медицински лаборатории, като при три от тях е отчетено увеличение на цените. В момента се установява дали то е икономически обосновано.

„Повечето проблеми се появяват при услугите, а не толкова в търговията“, посочи Иванов в ефира на БНР. По думите му нарушения са констатирани при около 7% от проверените обекти, което според него показва като цяло добра среда.

Той увери, че сигналите за проблеми с банките вече са решени, и всички банки разполагат с евробанкноти. Иванов отрече и твърденията, че срокът за паралелно използване на лева и еврото ще бъде удължен. Той остава до края на януари, както вече съобщи и Министерството на финансите.

От НАП уточниха, че от началото на годината до 8 януари са получени около 1000 сигнала за повишени цени, като 40% от тях са от София. „Проверяваме всички сигнали от гражданите, защото те са основният ни ориентир за това къде има необосновано поскъпване“, каза Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в НАП.

Тя даде пример с проверка във фитнес в Студентски град след сигнал за увеличение на цените с между 10 и 35%. Според подадената информация карта за еднократно посещение е поскъпнала от 5 лева на 5 евро, а месечните карти са увеличени с между 17 и 22%. Инспекторите са установили, че единична тренировка, която през октомври е струвала 8 лева, вече се предлага за 5 евро.

При първо нарушение НАП налага минимална глоба от 5000 лева, а при повторно санкцията може да достигне до 200 000 лева, уточни Митова.

