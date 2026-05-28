НАСА: Надяваме се хора да обитават Луната до няколко години

НАСА представи амбициозния си план за изграждане на постоянна база на Луната. След историческия успех на пилотираната мисия „Артемис II“ надеждата е до няколко години хора да изучават естествения ни спътник, докато живеят на него. А след тази фаза заселването на Марс е само на една крачка.

Така се предполага, че ще изглежда животът на Луната след само 6 години! НАСА представи плановете си за изграждането на база за постоянно обитаване на нашия естествен спътник. Роботизирани спускаеми апарати, скачащи дронове и роувъри ще бъдат част от ежедневието в базата, с размерите на голям град, предава БНТ.

Амбициозният проект е планиран в три фази. Първата - финансирана от частни компании мисия със спускаеми апарати - за първи път в историята. Втората фаза - най-голямата досега доставка на полезен товар до лунната повърхност. Третата фаза трябва да разшири научната дейност.

Карлос Гарсия-Галан, изпълнителен директор на програмата: "Лунната база ще бъде стотици квадратни километра, с различни елементи, като всеки от тях е съобразен с идеята за постоянно пребиваване на Луната. Отсега до 2029 година ще се работи за надеждното стигане до Луната. Програмата за изграждането на постоянна база на Луната, захранвана с ядредна и слънчева енергия, беше обявена през март. През април завърши историческата мисия "Артемис II". Четирима астронавти стигнаха най-далеч от Земята и прелетяха зад тъмната страна на Луната.

Лори Глейз, администратор на програмата за развитие на НАСА: "Всичко, което тествахме и научихме по време на мисията "Артемис II", системите, работата в екип, оперативното темпо - захранва директно възможностите ни за постоянно присъствие на Луната."

Амбицията на Вашингтон е да изпрати човек на Луната до края на мандата на президента Доналд Тръмп през 2029 г. Съединените щати са в ожесточена надпревара с Китай, който планира кацане на човек на Луната през 2030 година.

