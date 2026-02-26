НАСА мести ракетата за лунната мисия "Артемис 2" в хангар за ремонт

стопкадър: НАСА

НАСА мести ракетата си за лунната мисия „Артемис 2“ от площадката за излитане в хангар за допълнителен ремонт, съобщи Асошиейтед прес.

Очакваше се придвижването в космическия център „Кенеди“ във Флорида да отнеме цял ден. Ракетата, която е с дължина 98 метра, прекара месеци на площадката, готова за потенциално излитане, но се сблъска с редица сериозни проблеми, които изискваха преместването ѝ в сградата за сглобяване, която се намира на около 6,4 км., предаде БТА.

Ръководството на американската космическа агенция нареди през уикенда преместването на ракетата, след като системата ѝ за снабдяване с хелий се повреди. Излитането ѝ, което бе забавено с месец заради изтичане на водородно гориво, бе планирано за март, което щеше да е първо пътуване до Луната на астронавти от десетилетия. Но сега мисията „Артемис 2“ с американско-канадски екипаж се отлага минимум до април.

