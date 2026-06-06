НАСА нареди на астронавтите на МКС да са в готовност за евакуация

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Петима астронавти на борда на Международната космическа станция получиха заповед от НАСА да се приберат в космическия си кораб и да се подготвят за евентуална евакуация в петък, след като руският екипаж се опита да отстрани влошаващия се проблем с теч на въздух в частта си от орбиталната лаборатория, предаде Ройтерс, като цитира американската космическа агенция.

Четиримата астронавти от мисията Crew-12 на НАСА на борда на МКС – двама американци, френски астронавт и руски космонавт – заедно с още един американец получиха нареждане от контролния център на НАСА в петък да влязат в космическия си кораб "Дракон", произведен от "Спейс Екс" и скачен към МКС, съобщи говорителката на НАСА Бетани Стивънс, цитирана от Ройтерс.

Те получиха указания да облекат скафандрите си, в случай че изтичането на въздух стане по-голямо и се наложи аварийна евакуация, каза още Стивънс, предаде БНТ. НАСА отмени заповедта около два часа по-късно и съобщи на астронавтите, че могат да се върнат в МКС, докато НАСА и руските ѝ партньори проучват скоростта на изтичане на въздух.

НАСА и руската космическа агенция "Роскосмос" - двата основни оператора на МКС, месеци наред обсъждаха причината и възможните решения за малките изтичания на въздух от руския сервизен модул "Звезда", ключова структура на МКС – орбитална лаборатория с размерите на футболно игрище, където астронавтите живеят и работят в космоса, припомня Ройтерс.

Изтичането на въздух през последните месеци беше сравнително незначително, но в петък се увеличи от половин килограм въздух на ден до един килограм, обяви високопоставен служител на НАСА, пожелал да остане анонимен и цитиран от Ройтерс.

В момента на МКС се намират седем астронавти от две мисии, включително екипажът на Crew-12 – астронавтите на НАСА Джесика Меър и Джак Хатауей, астронавтката на Европейската космическа агенция Софи Адено, и космонавтът на "Роскосмос" Андрей Федяев, които пристигнаха през февруари т.г. Другият екипаж, състоящ се от един американски астронавт – Кристофър Уилямс, и двама космонавти – Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев, пристигна през ноември м.г.

Куд-Сверчков и Микаев, които не изпълниха процедурите за евакуация, използват трион, за да достигнат до мястото, където смятат, че е пукнатината, от която изтича въздух, каза представителят на НАСА. Американците обаче не са съгласни с този метод, отбелязват от НАСА и затова контролният център в Хюстън активира процедурите за безопасност.

Нарежданията за евакуация са рядкост на МКС, въпреки че през последните години този процес е задействан заради космически отпадъци, които са представлявали риск от сблъсък със станцията, както и от незначителни промени в скоростта на изтичане на въздуха. През 27-годишната си история астронавтите никога не са били принудително евакуирани от МКС, отбелязва Ройтерс.

Руската държавна космическа корпорация „Роскосмос“ съобщи, че нейни експерти са открили два теча на борда на МКС, но според тях няма непосредствена заплаха за екипажа, предаде Ройтерс. Първият теч е бил бързо запушен, а в момента се подготвят да решат проблема и с втория, допълват от "Роскосмос". Според тях няма заплаха за безопасността нито на екипажа, нито на системите на съоръжението, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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