НАСА обяви екипажа на следващата си голяма мисия Артемис III

Снимка: Пиксабей

НАСА обяви имената на екипажа на следващата си голяма мисия Артемис III с планирано излитане през втората половина на 2027 година. Астронавтите няма да стъпят на Луната или да се приближат до нея. Първоначалният план на космическата агенция обаче е бил точно такъв – това да бъде първото човешко кацане на естествения спътник на Земята от 1972 година насам. В края на фервуари Наса обяви, че те ще прелетят малко по-далеч от Международната космическа станция, пише БНТ.

Артемис 3 все пак ще бъде най-сложната в технологичен план космическа мисия досега. Капитан на екипажа ще бъде американецът Анди Бресник, бивш командир на МКС. Ще летят още италианецът Лука Пармитано, Андре Дъглас и Франк Рубио. Следващата мисия от поредицата - Артемис 4, ще закара астронавтите до повърхността на Луната. Излитането е през първата половина на 2028 година. Артемис е програма за лунно изследване на американската космическа агенция.

Редактор "Екип на Петел",

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