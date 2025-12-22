НАСА обяви за голям пробив

Снимка Pixabay

Телескопът SPHEREx на НАСА завърши първата си космическа карта на цялото небе, която освен че е визуално впечатляваща, ще бъде от изключителна полза за астрономите, съобщи сайтът Спейс.

"Мисля, че всеки астроном ще намери тук нещо ценно, тъй като мисиите на НАСА позволяват на света да отговори на фундаментални въпроси за това как е възникнала Вселената и как се е променила, за да създаде в крайна сметка дом за нас в нея", се посочва в изявлението, направено от Шон Домагал-Голдман, директор на отдела по астрофизика в централата на американската космическа агенция във Вашингтон.

Освен естетическата си стойност, картата и останалата част от данните, събрани от изстреляния през март тази година телескоп SPHEREx, ще помогнат на астрономите да отговорят на някои от най-големите космически въпроси, допълва БНТ.

Сред тях са: Какво се е случило непосредствено след Големия взрив и как това е повлияло на 3D разпределението на стотици милиони галактики в нашата Вселена?

Учените ще използват данните от SPHEREx и за да изследват еволюцията на галактиките през 13,8-те милиарда години космическа история. Това може да включва определяне на начина, по който са се разпределили ключовите елементи, необходими за живота.

"Невероятно е колко информация е събрал SPHEREx само за шест месеца - информация, която ще бъде особено ценна, когато се използва заедно с данните от другите ни мисии, за да разберем по-добре нашата Вселена", казва Домагал-Голдман. "По същество разполагаме със 102 нови карти на цялото небе, всяка от които е в различна дължина на вълната и съдържа уникална информация за обектите, които се виждат", допълва той.

Телескопът SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer - Спектрофотометър за историята на Вселената и изследване на ледове и епохата на рейонизация) обикаля Земята малко под 15 пъти на ден от Северния до Южния полюс.

Правейки това, той заснема 3600 изображения по време на всяка от орбитите си.

Космическият телескоп SPHEREx започна работа през май. По време на основната си мисия, която ще продължи две години, се очаква той да завърши още три сканирания на цялото небе. Тези данни ще бъдат обединени с вече съществуващата карта, за да се създаде още по-подробна картина на небето над Земята.

"SPHEREx е средно голяма астрофизична мисия, която предоставя големи научни резултати. Това е феноменален пример за това как превръщаме смелите идеи в реалност и по този начин отключваме огромен потенциал за открития", казва директорът на Лабораторията за реактивно движение на НАСА Дейв Галахър.

