НАСА отхвърли НЛО, показа комета от друга звездна система

снимка: НАСА

НАСА публикува нови изображения на междузвездния обект, наречен 3I/ATLAS, за който астрономите установиха, че е комета, вероятно дори по-стара от нашата Слънчева система, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Същевременно представители на американската космическа агенция отхвърлиха спекулациите, че всъщност става дума за извънземен космически кораб.

Междузвездната комета 3I/ATLAS беше забелязана за първи път през юли от мрежата от телескопи ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) в Рио Уртадо, Чили, и оттогава се проследява от астрономи, в това число и от България.

Необичайната й траектория показва, че тя преминава през нашата Слънчева система, идвайки от непознати части, отбелязва Ройтерс.

НАСА посочи, че обектът 3I/ATLAS не представлява заплаха за Земята и няма да се приближи на по-малко от 275 милиона километра от нашата планета. Миналия месец междузвездната комета прелетя на около 30 милиона километра от Марс.

Заместник-администраторът на НАСА Амит Кшатрия и Никола Фокс, заместник-администратор на Дирекцията за научни мисии бяха сред тези, които обсъдиха 3I/ATLAS на брифинг в Грийнбелт, Мериленд, представяйки новите изображения от телескопи и космически апарати.

"Естествено е да се чудим какво е това. Харесва ни, че светът се чуди заедно с нас", каза Фокс, наричайки кометата "нашия дрюжелюбен гост в Слънчевата система". "Бързо успяхме да си кажем: "Да, определено се държи като комета. Със сигурност не сме видели нищо, което да ни накара да повярваме, че става дума за нещо друго, освен комета", допълни тя.

3I/ATLAS е едва третият междузвезден обект, наблюдаван от астрономите, който преминава през Слънчевата система. Другите два са Оумуамуа (1I/'Oumuamua) и 2I/Борисов (2I/Borisov), открити съответно през 2017 и 2019 г.

Кометите са малки твърди небесни тела, представляващи комбинация от скалисти и ледени материали, които се изпаряват, когато се нагреят при приближаването към звезда като нашето Слънце.

3I/ATLAS привлече вниманието поради предположението на един учен, че това не е комета, а извънземна технология, поради траекторията, състава и други фактори. Повечето експерти отхвърлят тази теза.

В началото на брифинга заместник-администраторът на НАСА Амит Кшатрия каза: "За начало бих искал да се спра на слуховете относно естеството на 3I/ATLAS. Мисля, че е важно да поговорим за това. Този обект е комета. Изглежда и се държи като комета. И всички доказателства сочат, че е комета", каза Кшатрия.

Той допълни, че мисиите на НАСА активно търсят признаци за възможен живот извън Земята.

Амит Кшатрия посочи публикувани през септември изследвания, които показват, че проба, получена от марсохода "Пърсивиърънс" на НАСА от скала, образувала се преди милиарди години от седименти на дъното на езеро, съдържа потенциални признаци за древен микробен живот на Марс.

"Много искаме да намерим признаци за живот във Вселената", каза той.

НОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Никола Фокс каза, че НАСА е изследвала 3I/ATLAS с повече от дузина научни платформи, включително космическите телескопи "Хъбъл" и "Джеймс Уеб", и апарати, орбитиращи около Марс.

На новите изображения, всички заснети от далечно разстояние, междузвездната комета се вижда "размазана", но с ясно изразена кома - мъглив облак от газ и прах около ядрото й, и опашка от прах, следваща орбитата й.

Том Статлър, водещ учен на НАСА за малките тела в Слънчевата система, каза, че размерът на ядрото на кометата е труден за определяне, но въз основа на наблюденията на "Хъбъл" смята, че диаметърът му е от "няколко хиляди фута до няколко мили".

Макар точният произход на междузвездната комета да остава неясен, учените от НАСА казват, че според тях тя произхожда от слънчева система, по-стара от нашата, която се е формирала преди около 4,5 милиарда години.

Астрономите отбелязват още, че съставът й се различава в някои аспекти от този на кометите от нашата Слънчева система. Това е очаквано, тъй като кометата се е формирала в слънчева система, която може да има различен състав от нашата.

"Досега изглежда, че новооткритият обект е съставен от същите вещества, които виждаме в кометите в нашата Слънчева система - много въглероден диоксид и малко вода, въглероден оксид и други подобни молекули. Видяхме също цианид - нещо обичайно за комета, и много никел, което е малко изненадващо, но не и безпрецедентно. Наблюдавахме подобни неща и в предишната междузвездна комета, 2I/Борисов, и в някои комети от Слънчевата система", каза пред Ройтерс астрофизикът Крис Линтот от Оксфордския университет.

"Идеята, че 3I/ATLAS може да е извънземен космически кораб, е просто абсурдна. Няма нищо, което да подсказва подобно нещо. По същия начин може да се твърди, че Луната е направена от сирене", допълни Линтот.

3I/ATLAS в момента напуска Слънчевата система, според астронома от Университета на Хавай Лари Дено. По думите му най-близкото приближаване на междузвездната комета до Слънцето е било през октомври, а най-близкото й приближаване до Земята ще бъде след около месец.

