Снимка: НИГГГ-БАН

НАСА снима как Слънцето се "усмихва". Това стана в Обсерваторията за слънчева динамика на Националното управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА). На кадъра слънчевият диск изглежда сякаш се смее. Снимката е публикувана в акаунта на NASA Sun в Twitter.

"Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА улови днес едно "усмихнато" Слънце. Тези тъмни петна на Слънцето, които се виждат в ултравиолетова светлина, са известни като коронални дупки", се казва в съобщението под кадъра, предаде Нова тв.



През последната седмица е имало 3 слънчеви изригвания и нито една геомагнитна буря.

Тези тъмни петна по Слънцето са известни като коронални дупки и са региони, където бързият слънчев вятър навлиза в космоса".

Много от потребителите на социалната мрежа написаха, че им снимката им прилича и на издълбана тиква за Хелоуин. "Точно навреме за Хелоуин", написа потребител на Twitter.



Ето част от коментарите:



- Това ще бъде ли новина във всички новинарски медии за Хелоуин?



- Това просто ми оправи деня.



- Това е толкова сладко.



- Страхотен образ на слънчевото лице.

Въпреки приятелския му вид, експертите предупреждават, че слънчевите коронални дупки може да означават слънчева буря, която ще удари Земята. Spaceweather.com пише: „Веселото човече бълва троен поток от слънчев вятър към Земята.“

Слънчевите бури са различни изригвания на маса и енергия от слънчевата повърхност, които от своя страна деформират земното магнитно поле. В резултат на това тези бури увеличават видимостта на полярните светлини, известни също като полярни сияния, в северното и южното полукълбо.

Happy #SunDay! In the past week of space weather, there have been 3 solar flares, 23 coronal mass ejections, and no geomagnetic storms. The video below is from NASA’s Solar Dynamic Observatory, showing a smiling Sun near the end. pic.twitter.com/YVpM2vK0On