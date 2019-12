НАСА взриви най-големия резервоар за ракетно гориво в света

profit.bg

Понякога от НАСА взривяват ракети нарочно, в името на науката.

Подобен случай имаше и на 5 декември, когато инженери подложиха копие на най-големия горивен резеровар в света, който е част от системата за извеждане в космоса на НАСА, на огромно налягане, което буквално го проби.



Целта беше да се установи каква е неговата издръжливост.

Администраторът на НАСА Джим Брайденстайн пък сподели видеото в Twitter.

Success! Engineers @NASA_Marshall tested the @NASA_SLS liquid hydrogen test article tank to failure – the tank withstood more than 260% of expected flight loads before buckling and rupturing! #Artemis MORE: https://go.nasa.gov/2OV8BEX

Изпитанието, което е осъществено в космическия център „Маршал“ в Хънтсвил, Алабама, е поредната важна стъпка от програмата Артемида на НАСА.



Тя има за цел да изпрати хора обратно на луната до 2024 г., в това число и първата жена, която ще се стъпи на лунната повърхност.

Резервоарът преди това е подложен на всевъзможни други тестове, които според НАСА "симулират напрежението по време на излитане и полет", преди инженерите да пробият огромна дупка от едната му страна.



Резервоарът се взривява, след като е поел над 260% от "очакваното полетно натоварване" за период от пет часа, информира Mashable.

NASA и Boeing са следили всеки аспект на ракетата по време на теста, използвайки "хиляди сензори", както и високоскоростни камери, и микрофони.

Резервоарът, който е произведен в съоръжението на НАСА в Ню Орлиънс, е с височина от близо 40 м, диаметър от 8.4 м и може да побере 537 000 галона (2 032 тона) "супер охладен течен водород."

Резервоарът е част от първата степен на ракетата, а целта му е да захранва четирите двигателя RS-25, които се използват за осемминутното достигане до орбита при скорост от над 27 000 км/ч."



След като бъде построена, първата степен на ракетата ще е с височина от 64 метра. Това ще е най-голямата ракета на НАСА от времето на ракерите Сатурн V, които бяха част от програмата Аполо.

В понеделник, само няколко дни след проведения тест, Брайденстайн всъщност посети съоръжението на НАСА в Ню Орлиънс, за да представи първата степен на ракетата, която ще бъде използвана за първата мисия от Артемида.

NASA HQ PHOTO✔@nasahqphoto

Today @NASA Administrator @JimBridenstine unveiled the assembled rocket core stage for @NASA_SLS that will help power the first #Artemis mission to the Moon. Check out images from the event at our Michoud Assembly Facility: https://flic.kr/s/aHsmJUW9JW

8:56 PM - Dec 9, 2019

