НАСА за Тина Търнър: Наследството й ще живее вечно сред звездите

От НАСА публикуваха трогателен пост веднага след като стана ясно, че Тина Търнър е починала.

"Просто най-добрата. Музикалната легенда Тина Търнър блестеше на сцената и в сърцата на милиони като Кралицата на рокендрола. Наследството й ще живее вечно сред звездите", написаха от НАСА.

Тина Търнър почина на 83 г. в дома си край Цюрих. От съобщението става ясно, че си е отишла след дълго боледуване, пише "Нова телевизия".

"С нея светът губи една музикална легенда и модел за подражание", се казва още в съобщението.

Родената в САЩ звезда беше една от най-обичаните рок певици, известна с присъствието си на сцената и с поредица от хитове, сред които "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" и "What's Love Got to Do With It."

