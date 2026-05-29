НАТО: Дронът, който падна в Румъния, е руски

Говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл обяви, че дронът, който се разби в жилищна сграда в Румъния по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски.

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на НАТО от заплахи от дронове, добавиха от алианса, цитирани от "Ройтерс", пише БТА.

Междувременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди „безразсъдното нахлуване“ в своя публикация в Екс и обеща, че САЩ „ще защитават всеки инч от територията на НАТО“.

