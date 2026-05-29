реклама

НАТО: Дронът, който падна в Румъния, е руски

29.05.2026 / 23:42 0

Кадър: Ютюб

Говорителят на НАТО Мартин О‘Донъл обяви, че дронът, който се разби в жилищна сграда в Румъния по време на атака срещу съседна Украйна, е бил руски.

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния и на НАТО от заплахи от дронове, добавиха от алианса, цитирани от "Ройтерс", пише БТА.

Междувременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър осъди „безразсъдното нахлуване“ в своя публикация в Екс и обеща, че САЩ „ще защитават всеки инч от територията на НАТО“.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама