НАТО: Готови сме за война още тази нощ

Кадър Нова тв

Върховният главнокомандващ на силите в Европа гарантира сигурността на съюзниците

НАТО провежда мащабното бойно учение "Neptune Strike" в Средиземно море, в което ключова роля имат и български военнослужещи. Демонстрацията на сила идва в момент на безпрецедентен парадокс за сигурността на Стария континент – докато военните тренират защита на Източния фланг от Русия, политическото напрежение между САЩ и Европа достига връхна точка заради амбициите на Доналд Тръмп към Гренландия.

Екип на NOVA, единствен от българските медии, получи достъп до самолетоносачите в Средиземно море, за да разговаря с върховото командване на Алианса.

"Готови сме още тази нощ"

Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа (SACEUR) генерал Алексъс Гринкевич, който пое поста през лятото на 2025 година, демонстрира непоколебима увереност въпреки политическите турбуленции.

"Военните никога няма да ви кажат, че сме толкова готови, колкото ни се иска. Ние винаги искаме да сме по-добри", заяви генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от NOVA. "Но ако трябва да се бием още тази нощ – готови сме. Абсолютно."

Гринкевич, бивш боен пилот и командир на американските ВВС в Европа, подчертава, че войната вече не е само на конвенционалния фронт. Той посочва зачестилите саботажи в Полша и появата на неидентифицирани дронове над ключови обекти в Европа като сигнал, че конфликтът вече е на прага на НАТО.

В учението участват две ударни групи със самолетоносачи, като целта е симулация на защита при евентуален удар от Русия. Лейтенант Майк Картти, командир на легендарната 617-та ескадрила на Кралските ВВС (известна като "Dambusters"), коментира значението на мисията директно от борда. Картти влезе в историята като първият морски пехотинец, оглавил ескадрила от бързи изтребители.

"Вариантът да се наложи да летим по източния фланг засега изглежда един - евентуален удар от страна на Русия", заяви лейтенант Майк Картти пред NOVA.

Според бригаден генерал Станимир Йорданов от Министерството на отбраната, българското участие е ясен сигнал за интеграция.

"Когато нещо застраши нашата национална сигурност, съюзниците в Алианса ще дойдат и ще ни окажат помощ", заяви генерал Станимир Йорданов.

Докато военните демонстрират единство в морето, политическата реалност на сушата е по-сложна. Учението се провежда на фона на подновените през януари 2026 година искания на американския президент Доналд Тръмп за придобиване на Гренландия и заплахите за икономически натиск върху европейските съюзници, които се противопоставят на идеята.

Генерал Гринкевич признава сложността на ситуацията, но акцентира върху военните ангажименти.

"Петте процента за отбрана са едно на ръка, но тази инвестиция трябва да се направи бързо", допълни генералът, визирайки натиска за увеличаване на военните бюджети на страните-членки.

Остава отворен въпросът дали военната "готовност за една нощ", декларирана от генералите, ще бъде достатъчна, за да компенсира политическите пукнатини, които се отварят между Вашингтон и европейските столици.

