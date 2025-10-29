НАТО: Намаляването на американските военни в Европа не е нещо необичайно

Пиксабей

Намаляването на броя на американските военни в Европа е корекция и не е нещо необичайно, заяви представител на НАТО, съобщи БТА по информация на Франс прес и Ройтерс.

"Дори с такава корекция присъствието на американските сили в Европа си остава по-голямо, отколкото беше преди няколко години, с много повече американски военни на континента в сравнение с 2022 г.", заяви представителят пред Франс прес

Пред Ройтерс той поясни, че подобни корекции на броя на американските военни в Европа не са нещо необичайно и добави, че НАТО и САЩ са в близък контакт относно цялостното позициониране на силите, така че да се гарантира, че НАТО ще запази силната способност за защита и разубеждаване.

Представителят заяви, че САЩ са информирали НАТО предварително за коригирането на броя на военните. Това изявление дойде след като румънското министерство на отбраната заяви, че съюзниците са били информирани за американски планове за намаляване на военните, разположени на европейския източен фланг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!