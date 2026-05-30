НАТО: Разбилият се дрон в Румъния е руски

Стопкадър бТВ

НАТО потвърди - дронът, разбил се в жилищен блок в румънския град Галац, е руски. Безпилотният летателен апарат се разби в източния град по време на поредната размяна на удари между Русия и Украйна.

Разследванията на терен продължават.

„В 01:52 часа получих известие на телефона от RO-Alert. Пет минути по-късно дронът се разби в блока“, обясни жена, която живее близо до мястото на експлозията

Европейският съюз и членове на НАТО осъдиха действията на Москва, а генералният секретар обеща Алиансът да „защити всеки сантиметър от съюзническата територия“.

В първия си коментар руският президент Владимир Путин постави под въпрос обвиненията.

„Госпожа Фон дер Лайен не е била в Румъния, не е изследвала останките от този дрон. Никой не може да каже какъв е произходът на този или друг летателен апарат, докато не се извърши експертиза“, казва Владимир Путин, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!