НАТО предлага да се бори с Русия по модела за справяне с коронавируса

Политическата ситуация в Европа изисква спешни промени във военно-промишления комплекс, сравними с тези, предприети през 2020 г. за масовото производство на ваксини срещу коронавирус. Това заяви Фиона Мъри, председател на Фонда за иновации на НАТО, по време на конференция в Лондон.

Според нея Европа трябва да развива военни стартъпи с подкрепата на НАТО, след което техните разработки да бъдат внедрени в големи производствени мощности, пише novini.bg.

Същият подход, по думите ѝ, е бил приложен по време на пандемията, когато успешни ваксини първо са били създавани от малки екипи, а след това масово произвеждани от най-големите фармацевтични компании.

Мъри припомни, че по време на пандемията правителствата рязко са намалили бюрократичните пречки, за да ускорят производството на ваксини. „Сега обстоятелствата са също толкова спешни“, отбеляза тя.

По думите ѝ новите системи за възпиране, базирани на дронове, могат да бъдат ефективни само при мащабно серийно производство. Търсенето на подобни решения вече расте: ЕС обсъжда инициатива за създаване на „стена от дронове“ за защита от Русия.

Изправена пред военна заплаха и отслабваща ангажираност от страна на САЩ, Европа започна рекордни инвестиции в отбранителния сектор. Това вече доведе до появата на няколко технологични „еднорога“ – частни компании с оценка над 1 милиард долара – и стимулира разработките на модерно оръжие: хиперзвукови ракети, дронове-камикадзе и прехващачи от ново поколение.

За да ускори производството, фондът на НАТО на стойност 1 милиард евро планира да свързва стартъпи с традиционни европейски промишлени предприятия, които преди това не са се занимавали с отбранителна продукция.

Въпреки това част от участниците на пазара са скептични относно възможностите на „старата гвардия“ във военно-промишления комплекс. „Ако очаквате от остарели компании да създават модерни системи, ще получите остарели резултати“, заяви Александър Фицджералд, основател на британската производствена компания Isembard.

Сред проблемите са и особеностите на европейския отбранителен пазар, който силно се различава от Силициевата долина. Държавните поръчки често са насочени към традиционни изпълнители, а не към нови технологични решения.

Въпреки това в НАТО се надяват, че мащабното производство и нарастващото търсене ще позволят превръщането на отбранителните стартъпи в „истинска голяма индустрия“. „Дори и това да е балон, защо да не го използваме като двигател?“, отбеляза Торстен Райл, съосновател на стартъпа за производство на дронове с изкуствен интелект Helsing, като припомни, че именно емоциите движат ранните инвеститори.

