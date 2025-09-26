реклама

НАТО реагира на ново засичане на руски самолети над Балтийско море

26.09.2025 / 12:31 1

Пиксабей

Изтребители прехващачи на НАТО отново трябваше да правят извънредни излитания, след като тази седмица бяха засечени руски изтребители над Балтийско море, съобщава отбранителният съюз, цитиран от ДПА.

Унгарски изтребители бяха използвани, за да идентифицират и съпроводят пет военни самолета близо до въздушното пространство на НАТО край бреговете на Латвия, съобщи отговорното Съюзно въздушно командване на НАТО късно вчера.

Засечената формация включваше три самолета МиГ-31, Сухой (Су)-30 и Сухой (Су)-35, които „не спазваха международните правила за безопасност на полетите“, написа въздушното командване в публикация във „Фейбсук“ (Facebook), предаде БТА.

Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че прехващането подчертава засилената и проактивна позиция на НАТО. Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия предизвикаха безпокойство сред съюзниците.

 

1
0
kris (преди 59 минути)
Рейтинг: 511613 | Одобрение: 94333
Гледах курса на руските изтребители....Летели са в неутрални води, а унгарските Грипен бяха 2 броя.....! Ама страх лозе пази....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

