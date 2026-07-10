НАТО ремонтира летището в София за ключова база

Булфото

Авиобазите "Враждебна", разположена на гражданското летище на София, и "Безмер" до Ямбол стават ключови за НАТО и ще бъдат ремонтирани с пари на Алианса. Това става ясно от решение на правителството, взето в четвъртък, предаде 24 часа.

Вече се изпълнява специален проект за повишаване на оперативните способности на двете летища, съобщи Министерският съвет след редовното заседание на кабинета. Българското правителство е одобрило допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите. Той включва инфраструктурни проекти и съоръжения, които ще бъдат реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Още в https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23200440

Редактор "Екип на Петел",

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