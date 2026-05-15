НАТО се готви за нападение от Русия преди 2029 година

Русия може да нападне НАТО преж 2029 г. или по-рано. Такова мнение изрази генералният инспектор на германските въоръжени сили Карстен Бройер в интервю за Süddeutsche Zeitung, цитиран от Газета, посочва Новини.бг.

"Различни показатели - превъоръжаване, натрупване на персонал, икономически и политически събития - се събират около една точка: 2029 г." каза Бройер.

Според него "проблемът е в Москва и никъде другаде."

Въпреки тези предупреждения руският президент Владимир Путин многократно е подчертавал, че Москва няма да нападне никого. По време на среща със словашкия премиер Роберт Фицо миналата година, руският лидер потвърди това.

