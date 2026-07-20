НАТО три пъти вдигна изтребители заради руски военни самолети над Балтийско море

Снимка Пиксабей

Изтребители на НАТО, участващи в мисията за охрана на въздушното пространство над балтийските държави, са били вдигнати по тревога три пъти през изминалата седмица, за да идентифицират и ескортират руски военни самолети, летящи в международното въздушно пространство. За това съобщи литовското Министерство на отбраната, цитирано от „Европейска правда“.

По данни на ведомството, на 13 юли бойни самолети на Алианса са излетели за идентифициране на два руски изтребителя Су-30, летящи от Калининградска област към континенталната част на Русия. Самолетите са били с включени радарни транспондери, но без подадени полетни планове, като са поддържали връзка с Регионалния център за управление на полетите (RFCC), пише Блиц.

На 14 юли изтребители от мисията за въздушна полиция на НАТО са прехванали руски разузнавателен самолет Ил-20, излетял от Калининградска област и впоследствие завърнал се там. Машината е летяла с изключен транспондер, без полетен план и без радиовръзка с диспечерските служби.

По-късно същия ден е бил идентифициран и транспортен самолет Ил-76, изпълняващ полет от континентална Русия към Калининградска област. Той е летял с включен транспондер, без подаден полетен план, но е поддържал радиовръзка с органите за управление на въздушното движение.

В петък изтребители на НАТО отново са били вдигнати по тревога заради руски разузнавателен самолет Ил-20М. Самолетът е летял с изключен транспондер и без полетен план, но е бил в радиовръзка с диспечерските служби.

Според литовското Министерство на отбраната подобни мисии зачестяват, тъй като през последните седмици се наблюдава по-активно присъствие на руски военни самолети в близост до въздушното пространство на НАТО.

Припомняме, че на 2 юли британски изтребители F-35, излетели от самолетоносача HMS Prince of Wales в Норвежко море, също прехванаха и ескортираха руски военни самолети.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!