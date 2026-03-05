НАТО в повишена готовност заради иранските ракетни атаки в Близкия изток

снимка: Уикипедия

НАТО увеличава степента на готовност за отбрана от нападения с балистични ракети на територията на целия Алианс. За това съобщи полковник Мартин О'Донъл, говорител на Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа.

Повишената готовност ще остане в сила, докато спрат „безразборните ирански нападения в Близкия изток“. Израелските военни обявиха начало на нов етап от войната срещу Иран. Командващият армията на Израел генерал-лейтенант Еял Замир заяви, че целта е „срив на режима в Иран и на военните му способности“, като каза, че ще има „още изненади“, предава БНР.

Генерал Замир отчете, че до момента израелските ВВС са извършили 2500 въздушни удара с над 6000 боеприпаса. Унищожени са 80% от иранските системи за противовъздушна отбрана и над 60% от пусковите установки за балистични ракети. Разпоредено е на сухопътните сили на Израел да преместят линията за контрол в Ливан по-навътре в страната.

