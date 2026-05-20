НАТО заплаши Русия с "опустошителни" последици, ако използва ядрено оръжие в Украйна

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг предупреди, че Русия ще бъде изправена пред "опустошителни" последици, ако реши да използва ядрени оръжия срещу Украйна, на фона на провеждащите се съвместни военни учения с Беларус, включващи ядрени мощности.

Като говори на пресконференция в Брюксел преди срещата на министрите на външните работи на НАТО, която трябва да започне утре в Хелсингбори, Швеция, Рюте заяви, че Алиансът следи отблизо маневрите, предаде "Укринформ".

"Те знаят, че ако това се случи, реакцията ще бъде опустошителна", каза Рюте.

Рюте също така подчерта, че Съединените щати ще продължат да подкрепят Европа по въпроси, свързани с ядреното възпиране и отбраната, цитира Фрогнюз.

