НИМХ: Нов студен фронт нахлува до броени часове

В сутрешните часове във вторник на места в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°.

През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°. През нощта срещу сряда, нов студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони и ще превали дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад.. Това сочи прогнозата на дежурния синоптик Христо Христов в сайта на НИМХ.

Атмосферното налягане ще се понижава и след обяд вече ще е по-ниско от средното за месеца.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 19 ч. и 35 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 27 мин. Луната в София изгрява в 00 ч. и 47 мин. и залязва в 17 ч. и 6 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

