НИМХ: Обявиха жълт и оранжев код за неделя

Кадър НИМХ

Националният метеорологичен институт издаде жълт и оранжев код за силен вятър в страната за 28 декември.

12 области попадат в оранжевия код. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, В.Търново, Габрово., Сливен, София-област, Пазарджик, Пловдив, Благоевград.

На места поривите на вятъра ще достигат до 80-100 км/ч. В останалата част вятърът ще бъде със скорост до 60-80 км/ч.

През следващите дни ще остане студено, с променлива. Само на отделни места ще има слаби превалявания от сняг. Ще бъде ветровито.

