НИМХ: Студен фронт сваля температурите до 14 градуса в неделя

meteobg

Синоптиците предупредиха, че се задава голям обрат във времето.

Слънчево и топло време ни очаква в петък, но през почивните дни атмосферата ще се дестабилизира драстично с гръмотевици, условия за градушки и рязко застудяване, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Според официалната прогноза амплитудите в рамките на уикенда ще надхвърлят 10 градуса.

Утрешният 15 май ще предложи предимно слънчево време преди обяд. Термометрите ще отчетат максимални стойности между 19° и 24°, като за столицата те ще достигнат около 20°. В следобедните часове над Западна и Централна България ще се развие купесто-дъждовна облачност, която ще донесе локални краткотрайни валежи с гръмотевици.

По Черноморието денят ще остане слънчев и без валежи, с температури на въздуха до 20° и морска вода между 13° и 17°. В планините максималните температури ще достигнат около 14° на 1200 метра надморска височина, като след обяд в масивите на запад и в центъра също ще превали и прегърми.

Същинската промяна на времето започва в събота след обяд. Въпреки че максималните температури ще се повишат и ще достигнат между 22° и 27°, от запад на изток ще започнат краткотрайни, но интензивни валежи. Според синоптиците от НИМХ на места в Западна България количествата дъжд ще бъдат значителни, като метеорологичните условия са благоприятни и за падане на локални градушки.

В неделния ден вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, вкарвайки в страната относително студен атмосферен фронт. „Валежите ще продължат, на повече места и повече по количество ще са в източната половина от страната“, уточняват от института.

Застудяването ще бъде най-осезаемо в западните райони на България, където максималните температури ще се сринат до едва 14°-15°. В контраст, в Горнотракийската низина все още ще се задържат по-високи стойности, достигащи до 22°-23°, преди фронтът да обхване напълно и тази част от страната, пише dunavmost.com.

