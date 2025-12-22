НИМХ: Тежка зимна обстановка на Коледа

Пиксабей

Дъждът преминава в сняг още на Бъдни вечер, температурите се понижават значително

Значителна промяна на времето очаква страната през предстоящите празнични дни. Снежни виелици, навявания и рязко застудяване прогнозират метеоролозите за Рождество Христово.

На Бъдни вечер облачността ще обхване цялата страна, като се очакват повсеместни валежи от дъжд. До вечерта, с нахлуването на по-студен въздух, дъждът ще премине в сняг на много места в Северозападна България, Предбалкана и по високите западни полета. Процесът ще бъде придружен от умерен, а в източните райони и временно силен североизточен вятър. Термометрите ще показват минимални стойности между минус 2° и 3°, а максималните ще достигнат до 8°.

Обстановка на 25 декември

В нощта срещу Коледа и през самия празничен ден времето ще остане облачно с интензивни валежи. В Западна и Северна България ще вали сняг и ще се образува снежна покривка. В Горнотракийската низина и по Черноморието валежите ще са предимно от дъжд.

От НИМХ предупреждават за усложнена обстановка в планините. По планинските проходи в Стара планина ще има условия за снежни виелици и образуване на навявания, което изисква повишено внимание от страна на шофьорите.

Прогноза за почивните дни

Студеният въздух ще продължи да нахлува с умерен до силен североизточен вятър, което ще доведе до допълнително понижение на температурите. В петък валежите постепенно ще спрат, като най-късно това ще се случи в Рило-Родопската област.

През почивните дни вятърът ще промени посоката си от запад-северозапад и ще отслабне. Очакват се временни разкъсвания на облачността, но температурите в по-голямата част от страната ще останат близки до нулата.

Нова седмица, ново застудяване

В началото на следващата седмица синоптиците прогнозират ново влошаване на времето. Облачността отново ще се вплътни, а от югозапад ще започнат валежи, предимно от сняг, които бързо ще обхванат страната. Вятърът ще се ориентира от север-североизток и ще се усили, с което ще започне поредното застудяване, съобщават от НИМХ.

