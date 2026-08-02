НИМХ: Юли 2026 г. е един от най-хладните месеци юли за последните 20 години.

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Юли 2026 г. е един от най-хладните месеци юли за последните

20 години, съобщи НИМХ.

На 24 юли по най-високите върхове на Рила и Пирин превалява сняг и се образува тънка снежна покривка, посочват учените.

Метеорологични факти и явления за изминалия юли 2026 г.

През юли температурите и валежите средно за страната са близки до климатичната норма. В сравнение с предходните години, месецът е най-хладният и валежен юли след юли на 2019 г. и един от най-хладните месеци юли за последните 20 години.

Средните месечни температури, определени за оперативните станции на НИМХ в населените места, са между 18 и 26 градуса по Целзий и имат отклонение от месечната норма между минус 1,4 и плюс 1,4 градуса. Най-високата измерена температура е 39,3 градуса на 20 юли в с. Първомай, обл. Благоевград. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е 4,9 градуса в Драгоман на 26 юли, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е минус 2,6 градуса на вр. Мусала на 23 юли. В София най-високата измерена температура е 33,4 градуса на 18 юли, а най-ниската – 8,9 градуса на 24 юли.

Месечните суми на валежите са между 13% (Малко Търново) и 371% (Горен чифлик, обл. Варна) от климатичната норма. Най-голямото 24-часово количество валеж е 107,1 мм в с. Горен чифлик на 22 юли, когато в този район са паднали и едни от най-обилните валежи за месеца. Обилни валежи има и на 1 юли в община Трън – измереното в с. Долна Мелна количество валеж е 98,4 мм. В София месечната сума валеж е 59,9 мм, което е 93% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 31,1 мм на 1 юли.

На 24 юли по най-високите върхове на Рила и Пирин превалява сняг и се образува тънка снежна покривка.

Редактор "Екип на Петел",

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