НИМХ: Зимната обстановка ще остане сложна и в неделя

През следващото денонощие обстановката в България остава усложнена. Снеговалежите ще продължат, а в Северна България и планинските райони снежната покривка ще нараства. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), предаде БТА.

Ще духа умерен и силен северозападен, в Източна България, север-североизточен вятър и с него по планинските проходи и в североизточните райони ще се създадат условия за виелици и навявания. Валежи от дъжд ще има само в крайните югоизточни райони от страната. Застудяването ще продължи и температурите ще са почти без денонощен ход. Минималните ще са между минус 6° и минус 1°, а максималните ще са между минус 5° и 0°, по-високи в югоизточните райони. В София температурата ще е около минус 4°.

Атмосферното налягане ще се повиши значително и ще е около средното за месеца.



По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, по южното крайбрежие - от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток, по-късно през деня - от северозапад. Максималните температури ще бъдат от минус 2° на север до 4° на юг. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.



В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са количествата по северните склонове на планините и в комбинация със силния северозападен вятър ще има условия за образуване на преспи и навявания. Привечер от северозапад валежите ще спират. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра - около минус 10°.



В понеделник още преди обяд валежите ще спрат и над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България и Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Ще продължи да застудява и минималните температури ще бъдат между минус 10° и минус 5°, по Черноморието – около минус 2°, а максималните – между минус 8° и минус 3°, в югоизточни райони – около 0°. И във вторник ще остане студено – сутрешните температури ще са още по-ниски, а дневните слабо ще се повишат. Облачността отново ще се увеличи и на места в Северна България и планинските райони ще превали слаб сняг.

