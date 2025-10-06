НИМХ издаде Червен код за 8 области за вторник

Кадър НИМХ

За 7 октомври 2025 г. НИМХ издава предупреждение за значителни валежи от дъжд. В 5 области предупреждението е от първа степен (жълт код), в 10 области от страната - от втора степен (оранжев код), а в 8 области в Източна България - от трета степен (червен код).

При Червен код - ВЗЕМЕТЕ МЕРКИ да се предпазите и действайте според съветите на компетентните власти. Големи населени области са застрашени от наводнения, съществува и риск за живота на хората. Възможни са евакуации. Сериозни затруднения в транспорта. Много вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Опасности при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг.

Днес времето в страната ще бъде облачно и дъждовно. След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието в сутрешните часове облачността ще бъде незначителна, но бързо ще се увеличи и към обяд вече ще е облачно. След обяд ще започнат и валежи, които вечерта ще се усилят. През нощта срещу вторник се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!