НИМХ издаде оранжев код за 10 януари

Предупреждението за Бургас е в оранжево!

Още тази вечер и през нощта срещу събота, в Северозападна България се очаква усложняване на пътната и метеорологичната обстановка заради образуване на поледици. Причината е комбинацията от валежи и понижаващи се температури, които на много места ще се задържат около и под нулата, съобщават от Метео Балканс.

В часовете след полунощ валежите от дъжд в региона постепенно ще преминават в леден дъжд и мокър сняг, особено в Предбалкана, по високите полета и в планинските проходи. При тези условия настилките ще заледяват бързо, което създава риск от пътнотранспортни произшествия и затруднения в движението. Поледицата, известна още като „черен лед“ е най-опасното и коварно зимно явление.

Най-засегнати се очаква да бъдат районите на Видинско, Монтанско и Врачанско, както и по второстепенната пътна мрежа, където обработката е по-ограничена. Възможни са и локални прекъсвания на електрозахранването вследствие на натрупване на лед по електропроводите и дърветата.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание, да използват автомобили, оборудвани за зимни условия, и по възможност да избягват пътувания през нощта и рано сутринта. Препоръчва се също да се следи актуалната метеорологична обстановка и информацията от компетентните институции.

В събота се очакват и валежи от сняг в цялата страна! Издадени са кодове за предупреждение.

Според прогнозата на синоптиците от Meteo Balkans през деня през страната ще премине студен атмосферен фронт, свързан с преминаването на средиземноморски циклон. След временно спиране на валежите, около обяд над Югозападна България, а до края на деня и над останалата част от страната ще започнат валежи от дъжд, който бързо ще преминат в сняг, особено в Северна България и по високите полета от Западна България. Ще има условия и за поледици в Предбалкана и крайните североизточни райони. Дъжд ще вали в Южна България. В планинските проходи и крайните североизточни райони към края на деня и през нощта срещу неделя ще има условия за виелици.

Ще духа до умерен вятър от югозапад, който постепенно ще се ориентира от северозапад, в Източна България от североизток. Ще започне и понижение на температурите.

Температурите ще останат почти без денонощен ход – от минус 2° до минус 4° в северозападните райони и до 8°–9° в Югоизточна България.

Времето в София

През нощта срещу събота ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд и сняг. През деня до обяд ще остане облачно с валежи от сняг. Ще има условия и за поледици! Ще духа умерен северозападен вятър и ще започне понижение на температурите.

Времето в планините

Над планините ще бъде облачно и ветровито. Очакват се валежи от сняг, като на места ще има условия и за поледици. Валежи от дъжд и дори очаквана гръмотевична дейност, ще има над Странджа. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 0°, а на 2000 м – около минус 6°.

Времето по Черноморието

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Валежите от дъжд ще продължат през деня, като около обяд не са изключени и гръмотевици по Южното Черноморие. Ще духа умерен и силен вятър от югозапад, а към края на деня от северозапад.. Максималните температури ще бъдат между 9° и 10°, а вълнението на морето – 3–4 бала.

Времето на Балканите

Студен атмосферен фронт ще определя облачното и снежно време в Сърбия и Централна България, като ще започне и съществено понижение на температурите. В Югоизточна България и Северозападна Турция ще има условия за гръмотевични бури.

Прогноза на НИМХ

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде предупреждения за опасно време в почти цялата страна, като прогнозите сочат, че истинското изпитание предстои в началото на новата седмица, когато живакът ще падне до минус 10 градуса. Предупрежденията са три - за обилни валежи от дъжд, сняг и за образуване на поледици.

Синоптиците обявиха оранжев код за опасно време за събота в почти цялата страна. Предупреждението, което е зае в сила за областите Русе, Видин, Монтана, Враца, София (град и област), Перник, Кюстендил, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Силистра, Разград, Шумен, Търговище, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.

В тези райони се очакват интензивни валежи, които в събота ще започнат като дъжд, но с понижението на температурите бързо ще преминат в сняг. Тази динамика създава идеални условия за образуване на поледици и т.нар. "черен лед" по пътните настилки, което представлява сериозен риск за шофьорите.

За останалата част от страната – Варна, Добрич, Плевен, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Благоевград – е в сила жълт код за потенциална опасност.

Промяната започва още днес следобед от запад-северозапад с увеличение на облачността. През нощта срещу събота ще започнат нови валежи от дъжд и сняг.

В неделя зимната обстановка ще се усложни допълнително. В цялата страна ще вали сняг и ще се образува нова снежна покривка. Вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили, което ще засили усещането за студ. Температурите ще бъдат с малък денонощен ход – между минус 5° и 0° в по-голямата част от страната.

Полярен студ в началото на седмицата

Истинският температурен шок се очаква в началото на новата седмица. В понеделник минималните температури ще се сринат до интервала между минус 10° и минус 5°, а във вторник се очаква още по-сериозно понижение. Това рязко застудяване създава рискове не само за здравето, но и за инфраструктурата – водопроводи и електропреносна мрежа.

В сряда вятърът ще се ориентира от югоизток, което ще донесе леко повишение на дневните температури в Южна България, но в Дунавската равнина ще остане мъгливо и студено.

